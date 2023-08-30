روسيا... هجوم بطائرات مسيرة يستهدف مطار بسكوف

الساعة 09:47 ص|30 أغسطس 2023
طائرة مسيرة
طائرة مسيرة

فلسطين اليوم

صدت القوات الروسية، اليوم الأربعاء، هجوماً بطائرات مسيرة اوكرانية، استهدفت مطار بسكوف غرب روسيا.

ونقلت وسائل إعلام روسية، عن حاكم مقاطعة بسكوف الروسية مخائيل فيديرنيكوف، قوله: إن "القوات الروسية في مطار بسكوف تصدت لهجوم طائرات بدون طيار".

وأضاف المسؤول الروسي: إنه "منذ بداية الحادثة وأنا شخصيا في الموقع".

وعن الخسائر، فإن الاستهداف لم يسجل ضحايا، فيما يجري حصر الضرر الذي سببه، وفقاً لفيديرنيكوف.

تحدث سكان بسكوف، من جهتهم، عن حريق بالقرب من مطار المدينة.

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