روسيا... هجوم بطائرات مسيرة يستهدف مطار بسكوف

فلسطين اليوم

صدت القوات الروسية، اليوم الأربعاء، هجوماً بطائرات مسيرة اوكرانية، استهدفت مطار بسكوف غرب روسيا.

ونقلت وسائل إعلام روسية، عن حاكم مقاطعة بسكوف الروسية مخائيل فيديرنيكوف، قوله: إن "القوات الروسية في مطار بسكوف تصدت لهجوم طائرات بدون طيار".

وأضاف المسؤول الروسي: إنه "منذ بداية الحادثة وأنا شخصيا في الموقع".

وعن الخسائر، فإن الاستهداف لم يسجل ضحايا، فيما يجري حصر الضرر الذي سببه، وفقاً لفيديرنيكوف.

تحدث سكان بسكوف، من جهتهم، عن حريق بالقرب من مطار المدينة.