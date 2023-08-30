فلسطين اليوم

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 9 سبتمبر2023- رابط فحص الاستعلام الحكومي مع اقتراب الموعد المتوقع كل شهر من صرف المنحة القطرية، يسأل المستفيدون من المنحة القطرية عن رابط فحص المنحة القطرية لشهر 9 سبتمبر2023 ورابط فحص الاستعلام الحكومي، الذي عادةً ماينشر أسماء المستفيدين من كل شهر، لذا يسعى فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، لنشر رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 9 سبتمبر2023- رابط فحص الاستعلام الحكومي.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 9 سبتمبر2023- رابط فحص الاستعلام الحكومي

وتحدّد وزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة، موعد صرف المنحة القطرية والبالغة 100$ للمستفيدين بغزة، حيث يأتي موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار في الثلث الأخير من كل شهر.

معايير صرف المنحة القطرية شهر 9 سبتمبر

ولم توضح وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، بعد معايير صرف المنحة القطرية الـ 100 $ لشهر 9 سبتمبر 2023، حيث اعتادت على نشر معايير الصرف لكل شهر.

وفي الشهر الماضي أعلنت وزارة التنمية، أن معايير الصرف لشهر 8 أغسطس سيكون لمن تلقى المنحة اقل من 40 مرة، مبينةً أنه تم الاستكمال من كشف الشؤون على أن يكون فعال في المنحة مسبقاً.

ولفتت إلى أن كشف الشؤون سيكون لمن تلقى المنحة اقل من 10 مرات ولديه عدد أبناء أعزب 3 فما فوق، كما تم إيقاف المسافرين لحين عودتهم باستثناء المرضى ومرافقيهم على أن لا تتجاوز مدة السفر عام واحد.

كما تم إيقاف من ليس لديه رقم جوال لحين تعديل بيانته على الدخول الموحد، وجرى ايقاف من لديه تصريح عمل في أراضي عام 48.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 9 سبتمبر2023- رابط فحص الاستعلام الحكومي





رابط فحص الاستعلام الحكومي المركزي عن المنحة القطرية شهر 9 سبتمبر 2023

وتتمكن العائلات المستفيدة من المنحة القطرية الوصول إلى رابط المنحة بكل سهولة من خلال البحث أو الدخول صفحة الاستعلام الحكومي، والتي تحتوي جميع التفاصيل المتعلقة بالمنحة القطرية، من خلال رابط يظهر صفحة الاستعلام الحكومي والتي تفيد في حال استحقاق المنحة، موعد ومكان استلامها بعد تسجيلك للمعلومات التالية:

من خلال خطوات فحص المنحة القطرية على النحو التالي: النقر فوق (اضغط هـــنا)

- إدخال رقم الهوية.

- إدخال تاريخ الميلاد.

جدير بالذكر، أنه في حال استثناء أي شخص من المنحة القطرية تظهر هذه الرسالة " ليس لديك اسم ضمن الكشوفات الحالية".