غزة: الجبهة الداخلية توضح بشأن إسقاط طائرة حاولت الدخول لشقة سكنية

الساعة 08:17 ص|30 أغسطس 2023
مقاومون يسقطون طائرة مسيرة للاحتلال بالقرب من طوباس.jpeg
مقاومون يسقطون طائرة مسيرة للاحتلال بالقرب من طوباس.jpeg

فلسطين اليوم

أصدرت الجبهة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء 30/8/2023، بياناً توضيحياً بشأن شائعات حول  إسقاط طائرة كواد كابتر حاولت الدخول لشقة سكنية في مدينة غزة.

وقالت الجبهة في تصريح مقتضب:" لا صحة للشائعة المتداولة حول إسقاط طائرة كواد كابتر حاولت الدخول لشقة سكنية في مدينة غزة.

وأهابت بالمواطنين إلى الحذر وعدم المساهمة في تداول أية أخبار أو معلومات غير مؤكدة ولم تصدر عن الجهات الرسمية.

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