غزة: الجبهة الداخلية توضح بشأن إسقاط طائرة حاولت الدخول لشقة سكنية

فلسطين اليوم

أصدرت الجبهة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء 30/8/2023، بياناً توضيحياً بشأن شائعات حول إسقاط طائرة كواد كابتر حاولت الدخول لشقة سكنية في مدينة غزة.

وقالت الجبهة في تصريح مقتضب:" لا صحة للشائعة المتداولة حول إسقاط طائرة كواد كابتر حاولت الدخول لشقة سكنية في مدينة غزة.

وأهابت بالمواطنين إلى الحذر وعدم المساهمة في تداول أية أخبار أو معلومات غير مؤكدة ولم تصدر عن الجهات الرسمية.