مهجة القدس: الأسير المجاهد جمال جعاعرة يدخل عامه الـ (19) في سجون الاحتلال

فلسطين اليوم

طولكرم/ مهجة القدس:

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، أن الأسير المجاهد جمال نزيه جميل جعاعرة "جعار" (40 عامًا)؛ من بلدة علار بمحافظة طولكرم شمال الضفة المحتلة، أنهى ثمانية عشر عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه التاسع عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 30/08/2005م؛ وأصدرت محكمة سالم العسكرية الصهيونية حكمًا بحقه بالسجن المؤبد خمس مرات بالإضافة إلى ثمانية سنوات، بتهمة الإنتماء والعضوية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والمشاركة في أعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد جمال جعاعرة ولد بتاريخ 22/07/1983م، وهو أعزب، وهو شقيق الشهيد المجاهد جميل جعاعرة الذي استشهد بتاريخ 23/09/2005م، ويقبع حاليًا في سجن رامون.

الدائرة الإعلامية

30/08/2023م