اعتقالات في الضفة المحتلة بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الأربعاء 30/8/2023، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في انحاء الضفة الغربية، تخللتها عمليات تفتيش وتخريب لمحتويات منازل وممتلكات المواطنين، وسط اشتباكات مُسلحة.

وشملت هذه الاقتحامات مختلف المحافظات، وطالت مدينة طولكرم، وبلدات: يعبد بمحافظة جنين، ودير دبوان وشقبا، وبيت ريما بمحافظة رام الله، ومخيم عقبة جبر في اريحا، ودورا وتفوح وبيت امر ومخيم الفوار في محافظة الخليل، وبلدتي كفر قليل وعصيرة القبلية بمحافظة نابلس، وبلدتي تقوع والخضر في بيت لحم،

وفي طولكرم اندلعت مواجهات واطلق مقاومون الرصاص صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها المدينة.

واعتدت قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة يعبد على الاسير المحرر رياض ابو عابد بالضرب، خلال اقتحامها منزله.

وخلال اقتحامها بلدة شقبا بمحافظة رام الله اعتقلت قوات الاحتلال المواطن ياسر مطاوع ونجله الفتى جهاد مطاوع وسرقت مبلغا من المال وصادرت مركبة.

كما داهمت قوات الاحتلال، بلدة يعبد جنوب جنين، واقتحمت منازل أسرى محررين وعبثت بمحتوياتها.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير المحرر رياض أبو عابد، ومنزلا ومحلا تجاريا يعودان للمواطن مسعود حلمي حرز الله، ومنزل ذوي الأسير الجريح وسام بسام حرز الله، وفتشتها وعاثت فسادا وخرابا في محتوياتها واستجوبت ساكنيها.

اعتقالات الأربعاء ٣٠/٨/٢٠٢٣

١. الفتى جهاد ياسر مطاوع- شقبا غرب رام الله

٢. ياسر مطاوع- شقبا

٣. إسلام أبو سماحة- طولكرم

٤. قاسم العلامي- بيت أمر شمال الخليل

٥. عدي اللدعة- مخيم عقبة جبر في أريحا

٦. قصي اللدعة- مخيم عقبة جبر

٧. الناشط مراد اشتيوي- كفر قدوم شرق قلقيلية

8. محمد الواوي- حلحول شمال الخلي