فلسطين اليوم

أسعار الذهب اليوم في السعودية الأربعاء 30 أغسطس 2023- سعر الذهب بالريال السعودي- سجل سعر الذهب في السعودية، اليوم الأربعااء، أعلى صعود له منذ أسبوع مضى، في محاولة للحفاظ على بريقه مرة أخرى.

أسعار الذهب اليوم في السعودية الأربعاء 30 أغسطس 2023- سعر الذهب بالريال السعودي

ويتوقف سعر الذهب في السعودية على عدة عوامل مؤثرة في السوق، أبرزها سعر المصنعية على كل غرام من الذهب، كذلك نوع الذهب ومصدره والعلامة التجارية للمنتجات سواء مشغولات أو سبائك.

عالميا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وربحت نحو 5 دولارات لتصعد صوب أعلى مستوياتها خلال 3 أسابيع.

زاد المعدن الأصفر بنسبة 0.25% أو ما يعادل 5 دولارات ليصل إلى 1924.84 دولار للأونصة وهو أعلى مستوى منذ 8 أغسطس/آب الماضي.

وارتفعت عقود الذهب، تسليم ديسمبر 2023 بنسبة 0.28% أو ما يعادل 5.5 دولار لتصل إلى 1952.05 دولار للأونصة.

سعر الذهب في السعودية

سجل سعر الذهب في السعودية عيار 24، نحو 231.73 (61.79 دولار) بحسب منصة goldprice.

كما سجل سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21 نحو 202.76ريال (54.07 دولار)

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية حوالي 173.80 ريال (46.35 دولار).

أسعار الذهب اليوم في السعودية الأربعاء 30 أغسطس 2023- سعر الذهب بالريال السعودي







أسعار الذهب اليوم في السعودية مع المصنعية

وبلغ متوسط سعر شراء الذهب الجديد مع المصنعية في السعودية حوالي 248.53 ريال لعيار 22 فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 239.26 ريال، وبلغ متوسط سعر شراء غرام الذهب الجديد في السعودية اليوم من عيار 18 نحو 232.89 ريال.

أسعار الذهب اليوم في السعودية المستعمل

سجل سعر الذهب في السعودية اليوم المستعمل من عيار 22 نحو 207.42 ريال، بينما سجل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 197.76ريال، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 168.80 ريال.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

تنتج في المملكة العربية السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة تبدأ من 10 غرامات وصولاً إلى كيلوغرام، حقق سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات نحو 2.382.15 ريال سعودي (635.24 دولار)، سجل سعر السبيكة الذهب في السعودية زنة الـ20 غرامًا نحو 4.731.87 ريال سعودي (1.261.83 دولار)، بلغ سعر السبيكة الذهب زنة 50 غراما في السعودية حوالي 11.748.56 ريال سعودي (3.132.95 دولار)، سجل سعر سبيكة الذهب زنة كيلو غرام نحو 233.349 ألف ريال سعودي (62.226 دولار).

ويبلغ سعر سبيكة الذهب أوقية في السعودية نحو 6.965.41 ريال سعودي (1.857.44 دولار) والأوقية هي مقياس للذهب تعادل 31.3 غرام من الذهب