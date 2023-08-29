سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 مقابل الليرة اللبنانية
ويشهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، تذبذبات كبيرة في الأعوام الأخيرة بسبب الأزمة الاقتصادية والنقدية. كان هناك تقلبات يومية في أسعار الصرف، ومن الصعب تحديد سعر ثابت نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وتأثرت العملة اللبنانية بشدة بالأزمة، حيث شهدت قيمة الليرة اللبنانية انهيارًا كبيرًا مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى. هذا أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات وتضخم في الأسعار.
ونقدم لكم هنا سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية لأمس الثلاثاء، وسنرفق لكم تحديثات الدولار في حال توفرها