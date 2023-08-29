أسعار الذهب اليوم في الأردن الأربعاء 30 أغسطس 2023- سعر الذهب بالدينار

فلسطين اليوم

أسعار الذهب اليوم في الأردن الأربعاء 30 أغسطس 2023 سجلت أسعار الذهب اليوم في الأردن خلال تداولات الأربعاء صعودا طفيفا، بدعم من ارتفاع المعدن النفيس عالميا.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

سجل سعر غرام الذهب عيار 24 في الأردن نحو 43.86 دينار أردني وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن النفيس للدول العربية.

كما بلغ سعر الذهب في الأردن عيار 18 نحو 32.89 دينار أردني، وسجل سعر غرام الذهب عيار 14 في الأردن اليوم نحو 25.58 دينار أردني.

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أسعار الذهب اليوم في الأردن عيار 21

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن نحو 38.38دينار أردني، وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن حوالي 1.364 ألف دينار أردني، وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم في الأردن نحو 43.858 ألف دينار أردني، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن حوالي 307.01 دينار أردني.

أسعار الذهب العالمي

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وربحت نحو 5 دولارات لتصعد صوب أعلى مستوياتها خلال 3 أسابيع.

زاد المعدن الأصفر بنسبة 0.25% أو ما يعادل 5 دولارات ليصل إلى 1924.84 دولار للأونصة وهو أعلى مستوى منذ 8 أغسطس/ آب الماضي.

وارتفعت عقود الذهب، تسليم ديسمبر 2023 بنسبة 0.28% أو ما يعادل 5.5 دولار لتصل إلى 1952.05 دولار للأونصة.