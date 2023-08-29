فلسطين اليوم

أسعار الذهب اليوم في العراق الأربعاء 30 أغسطس 2023- سجلت أسعار الذهب اليوم في العراق، خلال تعاملات الأربعاء صعودا جديدا، بزيادة تتعدى الـ100 دينار في كافة أنواع المشغولات الذهبية، حيث أن عالميا، زادت أسعار الذهب اليوم ، إذ أظهر انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة في الفترة الأخيرة علامات على أن الاقتصاد منهك، وذلك قبل صدور بيانات حاسمة عن التضخم والوظائف هذا الأسبوع من الممكن أن تحدد مستقبل أسعار الفائدة

أسعار الذهب اليوم في العراق الأربعاء 30 أغسطس 2023

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1923.27 دولار للأوقية (الأونصة)، ليحوم قرب أعلى مستوى له منذ العاشر من أغسطس آب الذي بلغه أمس الإثنين. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1951.10 دولار.

وأدى انخفاض الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات عن أعلى مستوى لها منذ عام 2007، والذي بلغته الأسبوع الماضي، إلى ارتفاع أسعار الذهب.

أسعار الذهب اليوم في العراق الأربعاء 30 أغسطس 2023



أسعار الذهب اليوم في العراق الأربعاء 30 أغسطس 2023

ويؤدي انخفاض الدولار إلى جعل الذهب، الذي لا يدر عائدا، أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كيلفن وونغ المحلل البارز لأسواق منطقة آسيا والمحيط الهادي في أواندا إن تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أشارت إلى أن معركة التضخم لم تنته بعد، ومع عودة سيناريو الركود التضخمي مرة أخرى، ربما بدأ بعض الطلب على الذهب يزداد باعتباره أداة لتنويع الأصول.

أسعار الذهب اليوم في العراق

بلغ سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24 نحو 80.951 ألف دينار عراقي وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية.

كما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 نحو 74.206 ألف دينار عراقي.

سعر مثقال الذهب عيار 21 في العراق اليوم

وسجل مثقال الذهب اليوم في العراق عيار 21 نحو 70.834 ألف دينار عراقي، وعيار 18 نحو 60.714 ألف دينار عراقي، وبلغ عيار 14 نحو 47.222 ألف دينار عراقي.

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في العراق حوالي 80.951 مليون دينار عراقي، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق نحو 566.672 ألف دينار عراقي.

سعر الذهب اليوم بالدولار في العراق

سجل الذهب عيار 24 اليوم في العراق حوالي 61.86 دولار أمريكي، وعيار 21 سجل نحو 54.13 دولار أمريكي، فيما حقق عيار 18 نحو 46.39 دولار أمريكي.