فلسطين اليوم

سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023، رُصِدَتْهُ فريق العمل في موقع "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية". خلال الساعات السابقة، شهِدَتْ عمليات بحثٍ كثيرةٍ من قِبَل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة السوري عن سعر الدولار اليوم الأربعاء في سوريا لحظةً بلحظة، وخاصةً سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي. واستنادًا إلى ذلك، سنُخصِصُ لكم هذه المقالة لتتعرّفوا على سعر الدولار اليوم الأربعاء في سوريا لحظةً بلحظة، وفقًا لتحديثات البنوك، وكذلك أسواق العمل السورية الرسمية وغير الرسمية. فقد ارتفع سعر الدولار في سوريا أمام الليرة في صباح تعاملات أمس في السوق السوداء، وسط أزمة اقتصادية حادة.

سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 24 أغسطس 2023

ويشهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية، تذبذبات كبيرة في الأعوام الأخيرة بسبب الأزمة الاقتصادية والنقدية. كان هناك تقلبات يومية في أسعار الصرف، ومن الصعب تحديد سعر ثابت نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وتأثرت العملة السورية بشدة بالأزمة، حيث شهدت قيمة الليرة السورية انهيارًا كبيرًا مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى. هذا أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات وتضخم في الأسعار.