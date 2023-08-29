فلسطين اليوم

التشكيلة الرسمية لفريق النصر مقابل الشباب فى الدورى السعودي 2023- أعلن لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر التشكيل الرسمي ضد الشباب في المباراة التي تقام على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للموسم الجاري 2023-2024

التشكيلة الرسمية لفريق النصر مقابل الشباب فى الدورى السعودي 2023

ويأتي تشكيل تشكيل النصر كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: جيسلان كونان، محمد أل فتيل، إيميريك لابورت، سلطان الغنام.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، عبد الله الخيبري، أوتافيو دا سيلفا، عبد الرحمن غريب، ساديو ماني.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

تسمية





النصر ضد الشباب

ويستقبل ملعب الأول بارك، معقل العالمى، مواجهة النصر ضد الشباب في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويحتل النصر المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى السعودي برصيد 3 نقاط من 3 مباريات بفوز وحيد وهزيمتين بينما يقبع الشباب في المركز 14 برصيد نقطتين فقط جمعهما في 3 مباريات من تعادلين وخسارة واحدة.

واكتسح النصر نادي الفتح فى الجولة الماضية بهاتريك كريستيانو رونالدو وهدفي ساديو ماني، ليحصد أول ثلاثة نقاط له في الدوري.

النصر ضد الشباب

ويدخل النصر المباراة باحثاً عن النقاط الكاملة للمباراة على حساب الشباب للتقدم إلى المربع الذهبي والتواجد مع الكبار.

ويبحث الشباب عن فوزه الأول في الأسبوع الرابع بعدما أخفق في 3 مواجهات وسيحاول خطف النقاط الثلاثة من النصر بملعبه للتقدم لمراكز الامامية في الترتيب.

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