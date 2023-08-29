هبوط طائرة بشكل اضطراري على متنها "إسرائيليين" في جدة

الساعة 09:43 م|29 أغسطس 2023
ارشيفية
ارشيفية

فلسطين اليوم

قالت وزارة الخارجية التابعة للاحتلال في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء إن طائرة تقل إسرائيليين اضطرت إلى الهبوط في مطار جدة  في المملكة العربية السعودية أمس بسبب صعوبات فنية.  

وأضافت أن 128 راكبا إسرائيليا كانوا على متن الطائرة القادمة من جزيرة سيشيل، مشيرة إلى أن الإسرائيليين قوبلوا باستقبال جيد داخل مطار جدة.

 ووفق ما أعلن عنه مكتب حكومة الاحتلال، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شكر السعودية على سماحها بالهبوط الاضطراري في جدة.

الجدير بالذكر، أن  المملكة العربية السعودية لم تعترف ب "إسرائيل" حتى اللحظة، إلى جانب عدم انضمامها إلى اتفاقيات أبراهام التي طبع بموجبها الاحتلال مع الإمارات، والمغرب، والسودان، والبحرين.

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