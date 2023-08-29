هبوط طائرة بشكل اضطراري على متنها "إسرائيليين" في جدة

فلسطين اليوم

قالت وزارة الخارجية التابعة للاحتلال في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء إن طائرة تقل إسرائيليين اضطرت إلى الهبوط في مطار جدة في المملكة العربية السعودية أمس بسبب صعوبات فنية.

وأضافت أن 128 راكبا إسرائيليا كانوا على متن الطائرة القادمة من جزيرة سيشيل، مشيرة إلى أن الإسرائيليين قوبلوا باستقبال جيد داخل مطار جدة.

ووفق ما أعلن عنه مكتب حكومة الاحتلال، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شكر السعودية على سماحها بالهبوط الاضطراري في جدة.

الجدير بالذكر، أن المملكة العربية السعودية لم تعترف ب "إسرائيل" حتى اللحظة، إلى جانب عدم انضمامها إلى اتفاقيات أبراهام التي طبع بموجبها الاحتلال مع الإمارات، والمغرب، والسودان، والبحرين.