الكيلة: برنامج الامتياز لأطباء الأسنان يواكب متطلبات العصر

فلسطين اليوم

قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن الوزارة تسعى من خلال وحدة صحة الفم والأسنان إلى تطوير وتدريب أطباء الأسنان والارتقاء بالمستويين العلمي والعملي لهم.

جاء ذلك خلال رعايتها، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج وأداء القسم لأطباء الأسنان "الامتياز" الدورة الـ24، الذي نظمته نقابة الأسنان في رام الله، بحضور نقيب أطباء الأسنان بسام النوباني والوكيل المساعد لشؤون المستشفيات والطوارئ معتصم محيسن، ورئيس وحدة صحة الفم والأسنان محمد عرار، ورئيس وحدة التعليم الصحي عبد الله القواسمي.

وأضافت الكيلة أن برنامج الامتياز يندرج تحت هذا البند ليخدم شريحة الخريجين الجدد من كليات طب الأسنان الوطنية والخارجية، مشيرةً إلى أنه تم وضع هذا البرنامج ليتلاءم مع الخطة الاستراتيجية المعمول بها في وزارة الصحة الفلسطينية ويواكب متطلبات العصر ويواجه تحدياته المهنية على كافة الأصعدة.

وقالت وزيرة الصحة إن "أطباء المستقبل يختتمون عاما آخر يضاف إلى أعوامهم الجامعية، ليفتح لهم أفاقًا في دروب الحياة العملية ويصنع منهم أطباء وطبيبات ينهضون بهذا الوطن كي يساهموا في رفعته ورخائه".

وتابعت أنه بناء على قرار مجلس الوزراء للعام 2011 المتعلق بتشكيل لجنة امتياز، فقد اجتمعت اللجنة برئاسة وزارة الصحة وعضوية كل من نقابة أطباء الأسنان والجامعات المحلية والمجلس الطبي الفلسطيني والإدارة العامة للتعليم الصحي والبحث العلمي من أجل إعادة صياغة بعض السياسات لتنسجم مع الأعداد المتزايدة من خريجي طب الأسنان وتساهم في تحقيق التقدم المرجو على صعيد رفع المستويين العلمي والعملي للأطباء، والذي يأتي ضمن أولويات وزارة الصحة الفلسطينية.

وأوضحت أن عدد الأطباء المسجلين لهذا العام وصل إلى ما يقارب 340 طبيب أسنان، حيث شهدت الأعداد تصاعدا كبيرا في السنوات الأخيرة، وقد بلغ العدد الإجمالي لأطباء الأسنان المسجلين لدى وزارة الصحة والممارسين للمهنة حسب تقرير 2022 (3571) طبيبًا وطبيبة، بينهم (2364 من الذكور) و(1927 من الإناث).