الاحتلال يكشف عن اجتماع مرتقب للكابنيت يناقش عملية واسعة تمتد لجبهات أخرى

فلسطين اليوم

كشفت مصادر عبرية اليوم الثلاثاء 29/8/2023، عن اجتماع مقبل للكابنيت "الإسرائيلي" لبحث تنفيذ عملية واسعة قد تمتد لجبهات أخرى.

ووفقاً لقناة 13 العبرية، فإن الكابنيت سيجتمع بداية الشهر المقبل لبحث تنفيذ عملية واسعة قد تمتد لجبهات أخرى.

وقبل يومين، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري بالقول " إن من يقف خلف المقاومة سيدفع الثمن"

وقال نتنياهو في إشارة العاروري: يعرف جيدًا لماذا يختبئ... نحن سنجلب الثمن من كل من يقف خلف المقاومين ويمولهم ويدعمهم.

وتابع نتنياهو في رسالة لحماس "ووكلاء إيران" بالمنطقة يدركون جيدًا أننا سنقاتل بكل الوسائل ضد محاولاتهم لخلق المقاومة ضدنا سواء في الضفة أو غزة أو أي مكان آخر.

وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، حذرت من المساس بقيادة المقاومة الفلسطينية على الساحة الفلسطينية، معتبرةً ان أي حماقة صهيونية بتنفيذ الاغتيالات قد يؤدي إلى تفجير المنطقة بأكملها .