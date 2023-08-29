فلسطين اليوم

تقدمت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الثلاثاء 29/8/2023، بأحر التعازي والمواساة من عائلة (معمر) ومن الأسير نصر الله محمود معمر من مدينة خانيونس بوفاة والده.

ودعت الهيئة أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه وأهله الصبر والسلوان .

يذكر أن الأسير معمر مُعتقل منذ عام 2008، ومحكوم بالسجن 25 عاماً في سجون الاحتلال.



