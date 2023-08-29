فلسطين اليوم

أصدرت محكمة الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الثلاثاء 29/8/2023، قرار اعتقال إداري بحق الأسير بلال اشتية من قرية تل غرب نابلس بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن محكمة الاحتلال أصدرت قراراً بحق الأسير اشتيه لمدة 6 أشهر.

والاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها.

ويمارس الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري -الذي استنسخته من الانتداب البريطاني- منذ احتلال الضفة الغربية وغزة عام 1967، وبذلك فإن إسرائيل تعد الوحيدة التي ما زالت تعمل بالاعتقال الإداري.