عواصف رعدية وأمطار غزيرة تغرق شوارع لبنان

فلسطين اليوم

يعتبر الشهر الثامن من كل عام مضربًا للمثل في استحالة تساقط الأمطار والبَرد، لكن ما شهدته دولٌ عربية بالأمس خالف كل التوقعات.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حالة عدم الاستقرار الجوي التي شهدتها المناطق الشمالية من الأردن وفلسطين وكذلك العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة التي هطلت على عدة مدن لبنانية مساء أمس الاثنين، 28 آب/أغسطس 2023.

أمطار في آب/ أغسطس

وفوجئ أهالي المدن اللبنانية، ومنها الباروك وصوفر وجبيل وكسروان وعكار، بالأمطار الغزيرة التي أتت خيرا على الزرع والأرض هناك.

كما أفيد عن تساقط الأمطار بغزارة في منطقة النبطية وتكوّن البرك على الطرقات، وقد تسببت الأمطار بانزلاق سيارة على طريق حبوش.

وكانت غرفة التحكم المروري في لبنان قد طلبت من السائقين توخّي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الأمطار في بعض المناطق التي تسبّب انزلاقات وحوادث مرورية حرصًا على السلامة العامة.

وأظهرت الخرائط الجوية التي نشرتها دوائر الأرصاد الجوية في الأردن وفلسطين ولبنان، تأثر منطقة الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بكتلة هوائية معتدلة ذات درجات حرارة أقل من المعدل بمقدار 4 – 5 درجات مئوية.

الأمطار في الأردن

وذكرت الأرصاد الجوية أن الدول الثلاث ستشهد طقس صيفي معتدل في مختلف المناطق وليالي لطيفة ورطبة عمومًا مع ظهور السحب المنخفضة قد يرافقها هطول أمطار خفيفة و بخاصة أقصى شمال الأردن وجنوب لبنان وسوريا و لفترة وجيزة.

أما اليوم الثلاثاء، 29 آب/أغسطس، تبقى دول الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط تحت تأثير كتلة هوائية مُعتدلة الحرارة و ذات رطوبة أكثر من المُعتاد قادمة إلى المنطقة من جنوب شرق القارة الأوروبية، لتسود بذلك أجواء أقرب للخريفية منها للصيفية في أغلب المناطق.

أما مع ساعات الليل فتُصبح الأجواء لطيفة في معظم المناطق و تتحول مع ساعات الليل المُتأخرة إلى مائلة للبرودة في المناطق الجبلية العالية، وتكون رطبة بشكل لافت كذلك مع ظهور كميات من السُحب المنخفضة.