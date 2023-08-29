فلسطين اليوم

تشكيلة مصر أمام تونس وأثيوبيا- موعد مباراة مصر وأثيوبيا، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، اذ يبحث المواطن العربي خلال الأيام الحالية عن تشكيلة المنتخب المصري والذي سيواجه نظيره الأثيوبي، وفق ما أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة تضم 26 لاعبا لخوض معسكر تدريبي خلال الفترة ما بين يومي (4 و12) من شهر سبتمبر المقبل، لذلك سنقدم لكم في هذا المقال تشكيلة المنتخب المصري.

موعد مباراة مصر وأثيوبيا

وسيواجه منتخب مصر نظيره الإثيوبي يوم الجمعة 8 سبتمبر 2023، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم "كوت ديفوار 2023" إضافة إلى استعداده لخوض مباراة ودية أمام نظيره التونسي يوم 12 سبتمبر أيضا.

وفيما يلي أبرز تصريحات روي فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي، وفقا لصفحة الاتحاد المصري لكرة القدم على موقع "فيسبوك": "نستعد لمعسكر جديد في سبتمبر نخوض خلاله مباراتين أمام اثيوبيا وتونس.

ودية تونس ستكون بمثابة اختبار قوي لمنتخب مصر ونسعى لتحقيق أقصى استفادة.

وضعنا في الاعتبار استعدادات الأندية للموسم الجديد عند اختيارات اللاعبين حتى لا نؤثر سلبا عليهم.

لدينا أكثر من لاعب مهدد بالغياب عن المباراة الافتتاحية ببطولة أمم إفريقيا حال الحصول على بطاقة صفراء أمام إثيوبيا.

نجهز وديات لمعسكر أكتوبر المقبل وفقا لرؤيتنا ونتمنى ألا يحدث تعارض مع مواعيد مسابقات الكاف.

محمد صلاح يمتلك من الخبرات ما يؤهله لاتخاذ قرارات سليمة ولا نتدخل في اختياراته.

أحترم تعاقدي مع الاتحاد المصري ومستمر لتحقيق أهدافي".





تشكيلة مصر أمام تونس وأثيوبيا وفي ما يلي قائمة اللاعبين: