منتخب مصر يعلن القائمة النهائية لمباراتي إثيوبيا وتونس

فلسطين اليوم

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة تضم 26 لاعبا لخوض معسكر تدريبي خلال الفترة ما بين يومي (4 و12) من شهر سبتمبر المقبل.

وسيواجه منتخب مصر نظيره الإثيوبي يوم الجمعة 8 سبتمبر 2023، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم "كوت ديفوار 2023" إضافة إلى استعداده لخوض مباراة ودية أمام نظيره التونسي يوم 12 سبتمبر أيضا.

وفيما يلي أبرز تصريحات روي فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي، وفقا لصفحة الاتحاد المصري لكرة القدم على موقع "فيسبوك": "نستعد لمعسكر جديد في سبتمبر نخوض خلاله مباراتين أمام اثيوبيا وتونس.

ودية تونس ستكون بمثابة اختبار قوي لمنتخب مصر ونسعى لتحقيق أقصى استفادة.

وضعنا في الاعتبار استعدادات الأندية للموسم الجديد عند اختيارات اللاعبين حتى لا نؤثر سلبا عليهم.

لدينا أكثر من لاعب مهدد بالغياب عن المباراة الافتتاحية ببطولة أمم إفريقيا حال الحصول على بطاقة صفراء أمام إثيوبيا.

نجهز وديات لمعسكر أكتوبر المقبل وفقا لرؤيتنا ونتمنى ألا يحدث تعارض مع مواعيد مسابقات الكاف.

محمد صلاح يمتلك من الخبرات ما يؤهله لاتخاذ قرارات سليمة ولا نتدخل في اختياراته.

أحترم تعاقدي مع الاتحاد المصري ومستمر لتحقيق أهدافي".

وفي ما يلي قائمة اللاعبين:

لحراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل

محمد هاني، عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح

لخط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، سام مرسي، حمدي فتحي، محمود حماده، محمد رضا بوبو، أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، محمد شريف، أسامه فيصل.