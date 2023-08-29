الاحتلال يهدم منازل بحضور المتطرفين بن غفير وغولدكنوفف بالنقب

فلسطين اليوم

هدمت آليات وجرافات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، بحضور الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير، ويتسحاك غولدكنوفف، وتحت حماية قوات من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها، مباني تعود لمواطنين فلسطينيين عرب في منطقة النقب بأراضي عام 48.

ونفذت عمليات الهدم في منطقة تل عراد، ومنطقة شرقي شارع 80 في النقب بحجة البناء دون ترخيص.

وأكد رئيس مجلس كسيفة المحلي، عبد العزيز النصاصرة، أن "الهدم والدمار مستمران في النقب منذ سنوات طويلة وليس اليوم فقط".