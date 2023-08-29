الجامعة العربية تدعو لإنصاف "المحتوى الإعلامي الداعم" للقضية الفلسطينية

فلسطين اليوم

طالب الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد خطابي، بالعمل على إنصاف المحتوى الإعلامي الداعم للقضية الفلسطينية، على منصات التواصل الاجتماعي، والحيلولة دون الاستخدامات المحرفة للحقائق التاريخية والجغرافية والعمرانية والتراثية ذات الصلة بالشعب الفلسطيني وقضيته المشروعة.

وأشار خطابي خلال الاجتماع الأول لفريق التفاوض المكلف بالتعامل مع الشركات الرقمية الكبرى التي تدير وتمتلك منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، إلى "ضرورة صون المحتوى الإعلامي العربي من خطابات الكراهية والتطرف والإساءة للأديان، فضلا عن الحمولات المخلة بالآداب العامة والسلم الأهلي".

وأكّد أن "قطاع الإعلام والاتصال يتطلع أن تشكل توصيات هذا الاجتماع فرصة لتنظيم الخدمات الرقمية مع هذه الشركات بما يسهم في ترسيخ المواطنة الرقمية الواعية في إطار منظور عربي متضامن وضوابط قانونية محكمة".

ودعا "لحماية المصالح العربية وتكثيف الجهود الجماعية التي تروم تعزيز الحضور الفاعل في المجال الرقمي والحرص على تحقيق وضمان السيادة الرقمية التي أضحت في زمن الابتكار والثورة التكنولوجية للاتصالات مسألة حيوية لا غنى عنها لدى الدول والمجموعات الإقليمية".

وكان مجلس وزراء الإعلام العرب، أقر في حزيران/يونيو الماضي، في دورته العادية الـ53 التي انعقدت في العاصمة المغربية الرباط، الاستراتيجية التي أعدها الأردن بتكليف من المجلس، والتي تشتمل على مبدأ إنصاف المحتوى الفلسطيني، ومحاربة جميع أشكال الكراهية الرقميّة ضد العرب والمسلمين.

ونصت الاستراتيجية على عدم استخدام التقنيات (الخوارزميات) التي تحجب أو تحد من انتشار المحتوى المساند لعدالة القضية الفلسطينية والقدس الشريف، والذي لا يشكّل أي انتهاكات أخرى وفقا للقانون الدولي.