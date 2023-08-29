وقفة في "طولكرم" للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

فلسطين اليوم

طالب ذوو الأسرى، وفصائل العمل الوطني، وفعاليات ومؤسسات في بلدة "طولكرم" شمال الضفة الغربية، كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية، بالتدخل والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لتسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب والحركة الأسيرة البالغ عددهم 398 أسيرا شهيدا.

وناشدوا خلال الوقفة الأسبوعية المساندة للأسرى أمام مكتب "الصليب الأحمر" في البلدة، اليوم الثلاثاء، والتي تزامنت مع فعاليات اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل باسترداد جثامين الشهداء المحتجزين في الثلاجات و "مقابر الأرقام".

وناشدت والدة الشهيد سيف أبو لبدة، الذي استشهد عند مدخل بلدة "عرابة" في جنين في الأول من شهر رمضان من العام 2022، المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان في العالم التدخل للإفراج عن جثمان نجلها وجثامين كافة الشهداء الذين تختطفهم سلطات الاحتلال في أماكن مجهولة، لا يعملون عنها شيئا، مشيرا إلى أنها تتأمل يوميا أن تسمع خبر تسليم جثمان ابنها، ليتسنى لها ولعائلته وداعه ودفنه.

وقال مدير مكتب "نادي الأسير" في طولكرم إبراهيم النمر، إنه "آن الأوان لهذا الاحتلال أن يفرج عن جثامين الشهداء، الذين ارتقوا في مواجهة جرائم الاحتلال بحقهم"، داعيا إلى "الالتفاف والتفاعل مع قضية الأسرى حتى تحريرهم واسترداد جثامين الشهداء منهم".

وأشار أمين سر "التجمع الوطني لأسر الشهداء" في طولكرم، عصام عودة، إلى أن عدد شهداء "طولكرم" المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال بلغ 22 شهيدا، منهم 16 شهيدا فيما تسمى "مقابر الأرقام"، و6 جثامين في ثلاجات الاحتلال، آخرهم الشهيد سيف أبو لبدة، مشددا على أن "وقفة اليوم لنرفع الصوت عاليا للعالم للضغط على الاحتلال بالإفراج عن الشهداء، مشيرا إلى أن هذا مطلب الأمهات كلهم اللواتي يبكين أولادهن".

وأكد أمين سر حركة "فتح" إقليم "طولكرم" إياد جراد، أن نصرة أهالي الشهداء "واجب وطني وديني وأخلاقي وإنساني، من قبل جماهير شعبنا بكافة فئاته، وأن هذه الوقفة رمزية مع الشهداء الذي يحملون أسماء، وهم عنوان القضية الفلسطينية".

ووصف استمرار احتجاز الاحتلال لجثامين الشهداء في مقابر "وهمية" بأنه "إرهاب منظم متعمد".

وكشفت "الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين" (غير حكومية)، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي "تواصل احتجاز جثامين 398 شهيداً، منهم 256 شهيداً في مقابر الأرقام، و 142 شهيدا منذ عودة سياسة الاحتجاز عام 2015".

وأضافت الحملة في وقت سابق من الشهر الجاري، أنه "من بين الجثامين المحتجزة 14 طفلا شهيدا، و5 شهيدات".

وأوضحت أن "الاحتلال يحتجز 142 جثماناً في الثلاجات، و256 جثمانا محتجزا في مقابر الأرقام، و75 مفقودا، منذ بداية سنوات الاحتلال".