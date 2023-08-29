فلسطين اليوم

لامين يامال- هل قرر تمثيل منتخب المغرب؟، اثار لاعب برشلونة الاسباني لامين يامال الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، حول مستقبله على المستوى الدولي، بشأن من سيمثل المغرب أو اسبانيا وسط حالة من الجدل بين الجمهور المغربي كون اللاعب هو لأب مغربي وأم من غينيا الإستوائية، لهذا متابعينا الكرام سنخصص لكم هذه المقالة للحديث في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، لامين يامال- هل قرر تمثيل منتخب المغرب؟، وذلك بعد رصد عمليات بحث كثيرة ضمن عمليات البحث التي تجرى عبر محرك قوقل وغيره من محركات البحث الأخرى عن لامين يامال- هل قرر تمثيل منتخب المغرب؟، كون اللعب وولد يامال في إسبانيا، لأب مغربي وأم من غينيا الإستوائية.

لامين يامال- هل قرر تمثيل منتخب المغرب؟

لامين يامال- هل قرر تمثيل منتخب المغرب؟، وحسم لامين يامال لاعب نادي برشلونة، الجدل الدائر حول تمثيله لإسبانيا أو المغرب على مستوى المنتخب الأول.

ولد يامال في إسبانيا، لأب مغربي وأم من غينيا الإستوائية، ووفقا لصحيفة "سبورت"، فقد اختار يامال، ارتداء ألوان إسبانيا، وسيدافع عن قميص الماتادور، بداية من فترة التوقف الدولي المقبل، وأشارت إلى أن لامين يامال سيصبح أصغر لاعب يشارك مع المنتخب الإسباني بعمر 16 عاما، لامين يامال- هل قرر تمثيل منتخب المغرب؟

من هو لامين يامال

لامين يامال- هل قرر تمثيل منتخب المغرب؟، وكشفت أن يامال عقد اجتماعات مع الطرفين، حيث جلس مع وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، بالإضافة إلى مسؤولي الاتحاد الإسباني.

وذكرت أن الركراكي سيعلن قائمة المغرب بعد غد الخميس، لمباراتي ليبيريا وبوركينا فاسو في سبتمبر المقبل، ويعلم أنه لن يتمكن من الاعتماد على يامال.

ونوهت الصحيفة بأن لامين يامال سيتواجد في قائمة منتخب إسبانيا لمباراتي جورجيا وقبرص في تصفيات اليورو، والتي ستعلن يوم الجمعة المقبل، لامين يامال- هل قرر تمثيل منتخب المغرب؟

لامين يامال - ويكيبيديا

لامين يامال- هل قرر تمثيل منتخب المغرب؟، وبرز لامين يامال لاعب برشلونة مطلع هذا الموسم مع الفريق الأول لكرة القدم و تألق بشكل لافت في مباراة فياريال الماضية .

فريق الأسبوع بالدوريات الخمس الكبرى شهد تواجد لامين يامال لاعب برشلونة مع كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان و ويند مهاجم فولفسبورغ في خط الهجوم حسب موقع هوسكورد، لامين يامال- هل قرر تمثيل منتخب المغرب؟

لامين يامال من اي بلد

لامين يامال- هل قرر تمثيل منتخب المغرب؟، وأشاد الصحفي ألفارو بينتو بالقدرات الفنية العالية التي يملكها النجم المغربي الشاب لامين يامال، والذي يُتوقع بأن يكون أحد أبرز نجوم برشلونة في الموسم الحالي.

لامين يامال- هل قرر تمثيل منتخب المغرب؟، ألفارو قال خلال تصريحات له عبر إذاعة “كادينا سير” الإسبانية التالي: “لامين يامال يبلغ من العمر 16 عامًا فقط ويملك هذه الإمكانيات، إنه أمر لا يصدق، ويامال بهذا المستوى تفوق بالفعل على الكثير من اللاعبين المهمين في الليغا هذا الموسم”،لامين يامال- هل قرر تمثيل منتخب المغرب؟

من هو أب لامين يامال

لامين يامال- هل قرر تمثيل منتخب المغرب؟، حطم النجم الشاب لفريق برشلونة الإسباني، لامين يامال، مساء الأحد، رقما قياسيا في الدوري الإسباني، خلال مباراة فياريال لحساب الجولة الثالثة من منافسات "الليغا".

وتألق لامين (16 عاما) بشكل لافت خلال المباراة، حيث صنع معظم فرص الفريق الكتالوني، بينها تمريرة هدف وتسديدتين في إطار المرمى، لتنتهي المباراة بنتيجة 4-3 لصالح برشلونة.

لامين يامال

وحسب موقع الإحصائيات المتعلقة بكرة القدم "أوبتا"، فإن يامال أصبح أصغر لاعب يصنع هدفا في الدوري الإسباني خلال القرن الحادي والعشرين، لامين يامال- هل قرر تمثيل منتخب المغرب؟

Lamine Yamal كم عمره؟

لامين يامال- هل قرر تمثيل منتخب المغرب؟، وأضاف أن عمر لامين خلال مباراة يوم أمس كان 16 عاما و45 يوما فقط.

وكان الرقم السابق مسجلا باسم أنسو فاتي (16 يوما و318 يوما)، حيث صنع هدفا خلال مباراة فالنسيا في سبتمبر 2019.

وعقب لقاء أمس، قال مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز: "لقد قدم لامين يامال أداء رائعا. إنه ذكي ولاعب استثنائي.. اتخاذ قراراته دائما ما يكون صحيحا.. أتمنى أن يقضي سنوات عديدة في برشلونة، يمكن أن يسجل حقبة جديدة، لكن بهدوء.. إنه سعيد ومتواضع ويحب كرة القدم.. أنا متفاجئ من عمره، لقد بلغ للتو 16 عاما"، يشار إلى أن هذا الانتصار هو الثاني لبرشلونة في ثلاث مباريات هذا الموسم. ويحتل الفريق المركز الثالث في ترتيب الدوري بسبع نقاط، لامين يامال- هل قرر تمثيل منتخب المغرب؟

كم طول لاعب لامين يامال؟

وفي مقالنا لامين يامال- هل قرر تمثيل منتخب المغرب؟، سنرفق لكم مقطع فيديو يوضح لكن من هو لامين يامال- وهل قرر تمثيل منتخب المغرب؟