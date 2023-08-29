آليات الاحتلال تهدم مبانٍ في النقب

فلسطين اليوم

هدمت آليات وجرافات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مبان تعود لمواطنين في منطقة النقب المحتل.

وتمت عملية الهدم في منطقة النقب، بحماية قوات ووحدات خاصة للجيش الاحتلال، بإشراف من ما يسمى بوزير البناء والإسكان، يتسحاك غولدكنوفف، وو"زير الأمن القومي"، إيتمار بن غفير.

ويتذرع الاحتلال، بأن سياسة الهدم جاءت بحجة البناء بدون ترخيص.

وأصدرت ما تسمى بـ"سلطة أراضي إسرائيل"، أكثر من 360 أمر هدم وإخلاء في شهر شباط/ فبراير 2023 في النقب.