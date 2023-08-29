الدولار يرتفع مجدداً.. فكم وصل سعر صرفه مساء اليوم؟!

فلسطين اليوم

طرأ ارتفاع ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل، مساء اليوم الثلاثاء29/8/2023م، في التداولات المصرفية للبورصة وأسواق فلسطين المحلية.

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الشيكل إلى 3.81 بعد أن سجل صباح اليوم 3,78 مسجلًا خطوة جديدة في الارتفاع.

ويواصل سعر صرف الدولار الأمريكي التحليق مقابل الشيكل الإسرائيلي" ، مسجلاً بذلك ارتفاعات قياسية لأكثر من 3 سنوات.

وبالتزامن مع ذلك، أرجع المختص في الشأن المالي والاقتصادي أحمد أبو قمر في حديث لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"،، أسباب تراجع الشيكل أمام الدولار الأمريكي إلى الخلافات والمشاكل السياسية المتواصلة في كيان الاحتلال الناجمة عن قانون "التعديلات القضائية"، إضافة إلى الوضع الأمني الراهن، وإمكانية اندلاع مواجهة عسكرية على إحدى الجبهات، ناهيك عن البيانات الصادرة بشأن ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، التي قد تدفع البنك الفيدرالي الأمريكي إلى رفع الفائدة من جديد.

وتوقع أبو قمر أن يرتفع الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي ليصل إلى مستوى 3.82- 3.83 شيكلاً خلال الأسبوع المقبل، مستبعداً في الوقت ذاته أن يصل إلى مستوى التسعينيات أو الـ 4 شواكل حتى نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن البنك المركزي "الإسرائيلي" لن يسمح باستمرار تراجع الشيكل وصعود الدولار الأمريكي؛ لأن أي ارتفاع للعملات مقابل الشيكل يضر السياسيات الاقتصادية لكيان الاحتلال.

ووجه نصيحة للمواطنين، أن سعر صرف الدولار مقابل الشيكل مناسب جداً للبيع؛ لأنه يمكن أن يتراجع بعد أن يصل إلى مستويات الـ 3.82 شيكلاً، منوهاً إلى عدم وجود أي استقرار على سعر الدولار مقابل الشيكل؛ بسبب الأوضاع السياسية الراهنة في "إسرائيل".