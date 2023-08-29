نقيب المقاولين الفلسطينيين يعلن معالجة "علاوات المقاولين العاملين في المشاريع المصرية"

فلسطين اليوم

أعلن نقيب المقاولين الفلسطينيين بغزة المهندس سهيل السقا، مساء اليوم، الثلاثاء29/8/2023م، انهاء الملف المتعلق بعلاوات المقاولين العاملين في المشاريع المصرية.

وأوضح السقا في تصريح صحفس، بانه تم بالفعل الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة الاستشارية للمشاريع المصرية بغزة، لصرف العلاوات المالية التي كانت مترتبة على المشاريع المصرية خلال الفترة الماضية.

وعبر السقا خلال اللقاء الأول له مع اعضاء الهيئة الاستشارية للمشاريع المصرية، الدكتور أشرف شوقي والمهندس عمر عارف، عن شكره وتقديره للجنة المصرية لإعادة الاعمار في غزة، والدور المصري الرائد في خدمة الشعب الفلسطيني ومناصرة حقوقه الوطنية.

وشدد السقا على أن الموافقة الكريمة على صرف العلاوات للمقاولين العاملين في المشاريع المصرية، سيكون لها بالغ الأثر الإيجابي على شركات المقاولات العاملة في المشاريع، وستشكل رافعة مهمة لقطاع المقاولات الفلسطيني.