السُلطة تواصل اعتقال 4 أشقاء من نابلس

فلسطين اليوم

تواصل السلطة في الضفة الغربية المحتلة، اعتقال أربعة أشقاء من بلدة عصيرة الشمالية الواقعة شمال مدينة نابلس، منذُ نحو شهر.

وتمارس السلطة، سياسة التضييق والخناق على هؤلاء الاشقاء وهم : (مفدى، ومناضل، ومجاهد، ومكين سعادة)، في السجن للنيل منهم.

ومنذ منتصف ليلة 30 يوليو/تموز الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال الأشقاء، بطرقات شديدة على باب البناية التي تقطنها عائلة سعادة في عصيرة الشمالية.