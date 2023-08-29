فيرمين لوبيز لاعبا لبرشلونة حتى 2027

فلسطين اليوم

أعلن برشلونة اليوم الثلاثاء29/8/2023م، تجديد عقد أحد لاعبيه الواعدين حتى صيف 2027.



وكتب برشلونة، في بيان على موقعه الرسمي: "توصل اللاعب فيرمين لوبيز إلى اتفاق مع النادي بشأن تجديد عقده، والذي سيربطه حتى 30 يونيو/ حزيران 2027".



وأضاف: "وقع اللاعب على عقده الجديد صباح اليوم الثلاثاء، وستبلغ قيمة الشرط الجزائي 400 مليون يورو".

وكان ينتهي عقد فيرمين لوبيز، الذي بات لاعبا في الفريق الأول لبرشلونة هذا الموسم، في صيف 2024، لذا كان يستطيع التوقيع مجانا مع أي ناد في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.



يذكر أن فيرمين لوبيز تألق في مباراة الكلاسيكو الذي أقيم في الولايات المتحدة، وأحرز هدفا رائعا أمام ريال مدريد، كما شارك مؤخرا أمام فياريال في الليجا.