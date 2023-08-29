عشرات القتلى بقصف صاروخي ومدفعي في دارفور

فلسطين اليوم

أعلنت مصادر طبية سودانية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 39 شخصا على الأقل في مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور جراء القصف الصاروخي والمدفعي، الذي طال منازل المواطنين في المعارك الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من أربعة أشهر.

وأفادت المصادر ذاتها، أن القذائف سقطت على منازل المدنيين في حي السكة الحديد بنيالا، وادت لمقتل 29 شخصًا، معظمهم من النساء والأطفال، وبينهم أسرى قُتل كل أفرادها".

يُشار إلى أن الجيش السوداني، اعلن الأسبوع الماضي، عن مقتل قائد فرقة المشاة بنيالا.

كما وأفادت الأمم المتحدة في تقرير، بأن حدة الاشتباكات في نيالا خلّفت منذ 11 أغسطس "60 قتيلا و250 جريحا و50 ألف نازح".

أجبر النزاع الذي بدأ في 15 أبريل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أكثر من 4,6 ملايين شخص على الفرار، ومقتل نحو 5 آلاف شخص، وفق أرقام الأمم المتحدة.