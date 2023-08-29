فلسطين اليوم

رابط مشاهدة فيلم عمهم كامل HD-فيلم عمهم محمد عادل لاروزا، رغم مرور الوقت على عرضه إلا أن فيلم عمهم من بطولة النجم المصري محمد عادل أمام يحظى بمتابعة وعمليات بحث كثيرة ومكثفة من قبل الجمهور العربي والمصري بشكل خاص لمشاهدة فيلم عمهم كامل HD، والذي يشارك في فيلم عمهم مجموعة كبيرة من الفنانين وهم محمد عادل إمام و محمد سلام، أحمد الفيشاوي ومحمود حميدة، وسيد رجب، وميرنا نور الدين، هنا الزاهد، ونرمين الفقي ومحمد لطفي وباسم سمرة، والفيلم من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي، لهذا سنخصص لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن رابط مشاهدة فيلم عمهم كامل HD وذلك بعد رصد فريق العمل عمليات بحث كثيرة ومكثفة على مشاهدة فيلم عمهم كامل HD.

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رابط مشاهدة فيلم عمهم كامل HD-فيلم عمهم محمد عادل لاروزا، وتدور أحداث فيلم «عمهم» في إطار كوميدي حول الملاكم سلطان الذي يجسد دوره محمد إمام والذي يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضي، ولكنهما يتورطا في قضية تزوير أموال عن طريق مطبعة تقع صدفة في طريقهما، لتنقلب حياتهما رأسا على عقب.

يشهد فيلم عمهم عودة محمد إمام مجددا إلى السينما بعد غيابه العامين الماضيين بسبب تداعيات كورونا منذ أن قدم آخر أعماله السينمائية فيلم «لص بغداد» الذي شارك في بطولته مجموعة من الفنانين، مثل ياسمين رئيس وأمينة خليل وفتحي عبد الوهاب، وغيرهم من الفنانين وعرض عام 2020، رابط مشاهدة فيلم عمهم كامل HD-فيلم عمهم محمد عادل لاروزا

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رابط مشاهدة فيلم عمهم كامل HD-فيلم عمهم محمد عادل لاروزا، وطرح إمام خلال الأيام الماضية البوستر الرسمي للعمل والذي ظهر فيه عدد كبير من الفنانين، وذلك من خلال حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليه قائلا: «يسعدني أقدم لكم أبطال فيلم عمهم نجوم مصر: محمد سلام، هدى المفتي، سيد رجب، باسم سمرة، محمد لطفي، أيتن عامر، رياض الخولي، الشحات مبروك، أحمد خالد صالح، محمد ثروت.. ومفاجآت تانية كتير، استنونا في العيد إن شاء الله».

يذكر أن الفيلم يعد من أكثر الأفلام التي تكلفت ميزانية إنتاجية عالية جدا، وذلك حسب ما كشفه منتج العمل أحمد السبكي على حسابه على «إنستجرام"، رابط مشاهدة فيلم عمهم كامل HD-فيلم عمهم محمد عادل لاروزا

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رابط مشاهدة فيلم عمهم كامل HD-فيلم عمهم محمد عادل لاروزا، أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، بدء عرض فيلم «عمهم» للفنان محمد عادل إمام، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، من خلال مشروع سينما الشعب والذي أطلقته الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة في مايو الماضي وذلك في 3 مواقع تابعة لقصور الثقافة، وتزامنا مع طرح الفيلم في دور العرض في مصر وخارجها

وأضاف مصدر مسؤول في قصور الثقافة لـ«الوطن» أنه سيتم عرض فيلم «عمهم» للنجم محمد امام بعيد الأضحى بسينما الشعب في البحر الأعظم وسينما وادي النطرون وسينما دمياط، تزامنا مع طرح الفيلم في دور العرض في يوليو المقبل، رابط مشاهدة فيلم عمهم كامل HD-فيلم عمهم محمد عادل لاروزا

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رابط مشاهدة فيلم عمهم كامل HD-فيلم عمهم محمد عادل لاروزا، كان محمد عادل إمام أعلن عبر «إنستجرام» موعد طرح فيلم «عمهم»، مؤكدا أنه ابتداء من 7 يوليو بجميع سينمات مصر، ويوم 21 يوليو بسينمات السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين، قطر، عمان، العراق، الأردن، فلسطين، سوريا، لبنان، السودان، تونس، الجزائر، المغرب، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، ساحل العاج، مالي، بنين، بوركينا فاسو، الكاميرون، الجابون، غينيا، كوناكري، مدغشقر، النيجر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الكونغو، السنغال، جيبوتي، تشاد، توجو، و23 يوليو في المملكة المتحدة البريطانية وفرنسا"رابط مشاهدة فيلم عمهم كامل HD-فيلم عمهم محمد عادل لاروزا

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رابط مشاهدة فيلم عمهم كامل HD-فيلم عمهم محمد عادل لاروزا، فيلم «عمهم»، بطولة محمد عادل إمام، سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتي وأيتن عامر، من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي.

وكانت قصور الثقافة أعلنت من قبل عرض فيلم «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد، والنجمين كريم عبدالعزيز وأحمد عز، في مشروع سينما الشعب في 9 مواقع ثقافية تابعة لقصور الثقافة وهي، الأنفوشي، شبين، السادات، قنا، أسيوط، قصر السينما، المحلة، دمنهور، و شرم الشيخ، رابط مشاهدة فيلم عمهم كامل HD-فيلم عمهم محمد عادل لاروزا

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رابط مشاهدة فيلم عمهم كامل HD-فيلم عمهم محمد عادل لاروزا، وأطلقت وزارة الثقافة مشروع «سينما الشعب» في مرحلته الأولى في 5 محافظات في الجيزة «مكتبة البحر الأعظم»، الإسكندرية «قصر ثقافة الأنفوشي»، قنا «قصر ثقافة قنا» والمنوفية «سينما شبين الكوم وسينما السادات»، بعرض فيلم واحد تاني للفنان أحمد حلمي، وتمّ تحديد سعر التذكرة في المشروع بـ40 جنيهًا، رابط مشاهدة فيلم عمهم كامل HD-فيلم عمهم محمد عادل لاروزا هنــــــــا