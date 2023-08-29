قوات الاحتلال تعتقل 5 آلاف فلسطيني مطلع العام 2023

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 5 آلاف فلسطيني من مطلع العام الجاري 2023.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت 200 مواطن خلال أسبوع من الضفة الغربية.

وتركزت الاعتقالات في محافظات الخليل، ونابلس، ورام الله، وجنين. وأكد النادي، أنّ عمليات الاعتقال صحبتها انتهاكات، واعتداءات بحقّ الأسرى وعائلاتهم، إلى جانب الخسائر المادية الكبيرة داخل المنازل، نتيجة لعمليات التخريب.

وتركت عمليات الاعتقال، أبعادًا خطيرة على المستوى الاجتماعي، خاصّة أن بعض العائلات تعرض أكثر من فرد فيها للاعتقال، إضافة إلى استهداف عائلات الشهداء، وطلبة الجامعات، والأطفال.

وتسجل عمليات الاعتقال الإداريّ، تصاعدًا مستمرًا، واتجهت مؤخرًا نحو استهداف جيل جديد، منهم أطفال، إلى جانب استمرار استهداف أسرى سابقين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.

يشار إلى سُلطة الاحتلال، 5 آلاف أسير فلسطيني، في 23 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق؛ بينهم 1200 معتقل إداري، و32 أسيرة، و180 طفلًا قاصرًا، إلى جانب 700 أسير مريض.