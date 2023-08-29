الاحتلال ينصب حاجزين عسكريين في جنين وبعيق حركة المواطنين

الساعة 03:13 م|29 أغسطس 2023
حاجز عسكرى
حاجز عسكرى

فلسطين اليوم

نصبت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الثلاثاء29/2023م، حاجزين عسكرين في مدينة جنين بالضفة الفلسطينية المحتلة.

وبحسب مصادر صحفية، فإن قوات الاحتلال نصبت حاجزين عسكريين عند مدخل بلدة يعبد، ومفترق قرية كفيرت، وأوقفت المركبات المارة، ما أدى إلى إعاقة تنقل المواطنين، وتسبب بأزمة مرورية خانقة.

وتتعمد قوات الاحتلال وضع حواجز طيارة ومتنقلة لشرطة الاحتلال على مداخل المدن والقرى والبلدات في الضفة الغربية للتضيق على الفلسطينيين.

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