لأول مرة.. دفاعات الروسية تعترض صاروخًا اوكرانيًا مضادًا للسفن

فلسطين اليوم

اعترضت الدفاعات الجوية الروسية، اليوم الثلاثاء، صاروخًا أوكرانيًا مضادًا للسفن.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا أوكرانيا مضادا للسفن من طراز "نبتون" وصاروخين من نظام (HIMARS)، إضافة إلى صاروخين مضادين للرادار من طراز (HARM).

ويعد هذا الاعتراض، المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش الروسي عن إسقاط صاروخ من طراز "نبتون" منذ بداية العملية العسكرية الخاصة التي بدأت قبل عام ونصف.