فلسطين اليوم

سبب وفاة اللواء الفلسطيني سعيد العطاري- من هو سعيد العطاري، لا يزال خبر وفاة اللواء سعيد العطاري مساعد مدير عام جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، يتصدر محركات بحث قوقل وغيرها خاصة الفلسطينية منها، الذي وافته المنيّة الأحد الماضي، بعد مسيرة نضاليّة شكّل خلالها نموذجا استثنائيّا في الإيثار والتضحية والدفاع عن شعبنا وحقوقه الوطنيّة، لهذا متابعينا الكرام سنخصص لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سبب وفاة اللواء الفلسطيني سعيد العطاري هذه المقالة للحديث عن سبب وفاة اللواء سعيد العطاري- من هو سعيد العطاري، وذلك تماشياً مع عمليات البحث التى رصدها فريق العمل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك من باب التسهيل عليكم في عمليات البحث والاجابة عليها، سبب وفاة اللواء الفلسطيني سعيد العطاري

سبب وفاة اللواء الفلسطيني سعيد العطاري

وفي مقالنا سبب وفاة اللواء الفلسطيني سعيد العطاري- من هو سعيد العطاري، وشيعت جماهير غفيرة، بموكب عسكري رسمي وشعبي، اليوم الإثنين، جثمان المناضل الوطني، مساعد مدير عام جهاز الأمن الوقائي اللواء سعيد العطاري، إلى مثواه الأخير في مقبرة بلدة عرابة جنوب جنين.

وانطلق موكب التشييع من مسجد عرابة بعد أداء الصلاة عليه إلى مقبرة البلدة، بمشاركة أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح"، وأعضاء من المجلس الثوري للحركة، وقادة المؤسسة الأمنية ووزراء ومسؤولين، وأمناء سر الأقاليم، وممثلين عن مؤسسات رسمية وشعبية من محافظة جنين وكافة أرجاء الوطن.، كما أُطلقت 21 طلقة تحية لروح الفقيد المناضل اللواء العطاري، سبب وفاة اللواء الفلسطيني سعيد العطاري- من هو سعيد العطاري.

سبب وفاة اللواء سعيد العطاري

سبب وفاة اللواء الفلسطيني سعيد العطاري- من هو سعيد العطاري، وعقب مراسم الدفن، ألقيت العديد من الكلمات التأبينية، حيث نقل عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، تعازي سيادة الرئيس محمود عباس لعائلة المناضل الوطني الراحل، ولفعاليات ومؤسسات بلدة عرابة، معبرا عن حزنه، وحزن القيادة وحركة "فتح"، لفقدان المناضل اللواء العطاري الذي أمضى حياته وكرسها من أجل فلسطين وحريتها، فكان الثائر والمقاوم والمطارد والأسير المحرر والمشارك في بناء مؤسسات الدولة، مشيرا إلى دوره النضالي ومشاركته في تأسيس جهاز الأمن الوقائي.

كما ألقت فصائل العمل الوطني، وجهاز الأمن الوقائي، وبلدية وفعاليات ومؤسسات عرابة، ووزارة الأوقاف، وعائلة الفقيد، كلمات أشاد خلالها المتحدثون بمناقب المناضل الوطني الراحل، وسيرة حياته الكفاحية، مؤكدين أن رحيله شكل خسارة كبيرة للحركة الوطنية عامة، ولحركة "فتح" ولجهاز الأمن الوقائي خاصة، سبب وفاة اللواء الفلسطيني سعيد العطاري- من هو سعيد العطاري

من هو سعيد العطاري

وفي مقالنا سبب وفاة اللواء الفلسطيني سعيد العطاري- من هو سعيد العطاري، وهاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء أمس الإثنين، عائلة المناضل اللواء سعيد العطاري "أبو فارس"، مساعد رئيس جهاز الأمن الوقائي، معزيا بوفاته.

وأشاد "الرئيس عباس"، بمناقب الفقيد ونضاله منذ نعومة أظفاره، معربا عن تعازيه الحارة وصادق مواساته، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبها، شكرت العائلة الرئيس محمود عباس على الاتصال، سبب وفاة اللواء الفلسطيني سعيد العطاري- من هو سعيد العطاري

اللواء سعيد العطاري ويكيبيديا

سبب وفاة اللواء الفلسطيني سعيد العطاري- من هو سعيد العطاري، نعت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح) المناضل الوطنيّ اللواء سعيد العطاري "أبو فارس"، الذي وافته المنيّة اليوم الأحد، بعد مسيرة نضاليّة شكّل خلالها نموذجا استثنائيّا في الإيثار والتضحية والدفاع عن شعبنا وحقوقه الوطنيّة.

وأكّدت "فتح"، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، أنّ المناضل اللواء سعيد العطاري التحق بالحركة والثورة الفلسطينيّة المعاصرة منذ باكورة حياته، مضيفة أنّ لم يتوانَ عن دوره الوطنيّ، وعلى وجه الخصوص، خلال فترة الأسر في معتقلات الاحتلال، ثم عمله في جهاز الأمن الوقائيّ.

وأعربت "فتح" عن خالص عزائها لذوي المناضل اللواء سعيد العطاري "أبو فارس" ولعائلته، ولمنتسبي جهاز الأمن الوقائيّ، ولعموم جماهير شعبنا في الوطن والشتات، سبب وفاة اللواء الفلسطيني سعيد العطاري- من هو سعيد العطاري.

سبب وفاة اللواء سعيد العطاري

سبب وفاة اللواء الفلسطيني سعيد العطاري- من هو سعيد العطاري، وشيعت جماهير غفيرة، بموكب عسكري رسمي وشعبي، اليوم الإثنين، جثمان المناضل الوطني، مساعد مدير عام جهاز الأمن الوقائي اللواء سعيد العطاري، إلى مثواه الأخير في مقبرة بلدة عرابة جنوب جنين.

وانطلق موكب التشييع من مسجد عرابة بعد أداء الصلاة عليه إلى مقبرة البلدة، بمشاركة أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح"، وأعضاء من المجلس الثوري للحركة، وقادة المؤسسة الأمنية ووزراء ومسؤولين، وأمناء سر الأقاليم، وممثلين عن مؤسسات رسمية وشعبية من محافظة جنين وكافة أرجاء الوطن، سبب وفاة اللواء الفلسطيني سعيد العطاري- من هو سعيد العطاري، وفي نهاية مقالنا سنرفق لكم مقطع فيديو لجنازة تشييع اللواء سعيد العطاري.