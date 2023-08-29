بالفيديو قوات الاحتلال تحتجز عددًا من الصحفيين في الخليل

الساعة 02:13 م|29 أغسطس 2023
اعتداءات الاحتلال على الصحافة.jpg
اعتداءات الاحتلال على الصحافة.jpg

فلسطين اليوم

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عددًا من الصحفيين أثناء تغطيتهم لعملية الهدم شرق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال احتجزت عدداً من الصحفيين أثناء تغطيتهم لعملية الهدم في منطقة البويرة.

وهدمت جرافات تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي، ظهر اليوم، منزلاً قيد الانشاء في منطقة البويرة، بحجة البناء دون ترخيص.

 

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