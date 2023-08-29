مفتي اليمن: مسؤوليتنا تقتضي التكاتف لابقاء القضية الفلسطينية حيّة

فلسطين اليوم

أكّد مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين، اليوم الثلاثاء29/8/2023م، أنّ المسؤولية تقتضي على الأمة، التكاتف لابقاء القضية الفلسطينية حيّة في نفوس أبنائها، ونصرة الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه، وتحرير الأرض والمقدسات، من براثن العدو الغاصب.

وشدّد شرف الدين على هامش أعمال مؤتمر "نداء الأقصى الدولي الثاني"، على أهمية إنعقاد هذا المؤتمر، لاسيّما في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها الساحتين الاقليمية والدولية، والاعتداءات الجسيمة التي يمارسها الكيان الاسرائيلي الغاصب ضدّ الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأوضح أنّ الشعب الفلسطيني يعيش في نكبة، وأنّ القضية الفلسطينية جرح غائر في ضمير الانسانية، والأولى أن يكون في ضمير الأمتين الاسلامية والعربية"، مشيراً الى "ضرورة العمل لكي يندمل هذا الجرح بعد أن طال أمده لأكثر من خمسة وسبعين عاما".

وشدّد المفتي شرف الدين، على أنّ "الواجب يقتضي على الانسانية جمعاء أن تنظر بعين الاعتبار لهذه المظلومية، وأن تضمّد الجراح وتسعى لايقاف الدم السائل للشعب الفلسطيني، ودعمه لتحرير أرضه واستعادة حقوقه المغتصبة، من قبل كيان الاحتلال الاسرائيلي".

وقال مفتي الديار اليمنية، "إنّنا نعوّل على الاجتماعات التي تسلط الضوء على القضية الفلسطينية، لكي تبقى حيّة في ضمير أبناء الأمّة جمعاء، سواء العربية أو الاسلامية أو الانسانية ، لأنّه من المهم جدا أن تبقى هذه القضية حيّة، حتى يعرف الناس حقيقة الناس الظالم والمظلوم".

ولفت الى "ضرورة التعاون والتكاتف لرفع الظلم عن البشرية"، مؤكدًا "اهمية مخرجات هذا المؤتمر، الذي يأتي ضمن سلسلة مؤتمرات داعمة للقضية الفلسطينية، في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم، وتحرير المقدسات والمسجد الأقصى من براثن العدو الغاصب".

وشدّد مفتي الديار اليمنية، على أنّ "نصرة الشعب الفلسطيني، هي من مسؤولية الجميع، من علماء دين وسياسيين واعلاميين، وأنّ الكل معني بذلك من باب الأخوة الاسلامية والانسانية، متمنياً النجاح في تطبيق مخرجات هذه المؤتمرات على أرض الواقع، لتعود بالنتائج المرجوة في نصرة الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة".