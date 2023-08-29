عالم دين روسي: دعم القضية الفلسطينية يقع على عاتق جميع الملسمين لا سيّما الحكام

فلسطين اليوم

أكّد عالم الدين الروسي، المفتي نفيع الله عشيروف، اليوم الثلاثاء29/8/2023م، أنّ الاهتمام بدعم القضية الفلسطينية، يقع على عاتق جميع المسلمين في العالم، ولاسيما حكّام الأمّة.

وبين عشيروف خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر "نداء الأقصى الدولي الثاني، أهمية انعقاد هذا المؤتمر، لأنه يبعث روح التضحية في نفوس شباب الأمّة الاسلامية"، مشددا على "ضرورة أن يتعلّم الشباب من مدرسة الامام الحسين (ع)، الذي ضحى بنفسه من أجل اقامة العدل والحرية والعدالة في المجتمع."

وأشار الى أن الترابط القوي بين القضية الحسينية والقضية الفلسطينية"، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على هذا الترابط بين المسألتين، لأنّه كما ضحّى الامام الحسين (ع) بنفسه من اجل الحرية، فإنّ الفلسطينين اليوم يقومون بنفس الواجب الديني، لان القضية الفلسطينية، تقع على عاتق جميع المسلمين.

وأوضح المفتي عشيروف، أنّ هذا المؤتمر يشكّل صوت الشعب المسلم الذي ينادي حكام العرب والمسلمين للاهتمام بهذه القضية، لأن رجال الدين المسلمين لا امكانيات لديهم للتأثير السياسي في هذه القضية ولكن بإمكانهم رفع الصوت، الى آذان حكام العرب والمسلمين الذين يعتبر حل القضية في يدهم".

وشدد على أن هذا المؤتمر ينادي الحكام العرب بالاهتمام بالقضية الفلسطينية، التي هي من واجب أي مسلم، وتقع على عاتق جميع المسلمين ، ولاسيما حكّام الأمّة.