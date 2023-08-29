ضبط طن و800 كيلو مشروبات غازية مخالفة لشروط السلامة في خانيونس

فلسطين اليوم

أعلنت مباحث التموين والمعادن الثمينة في محافظة خانيونس، اليوم الثلاثاء29/8/2023م، ضبطها طنًا و800 كيلو جرام من المشروبات الغازية، لدى التاجر (م.س)، وذلك لمخالفتها الشروط الصحية.

وبينت المباحث في تصريح صحفي، أن عملية الضبط جاءت خلال جولات تفتيشية بالتعاون مع الأقسام المختصة بوزارة الاقتصاد، على المحال التجارية والأسواق بالمحافظة.

وأشارت إلى أن سبب الضبط يعود لسوء عرض المشروبات الغازية تحت أشعة الشمس مباشرة، مؤكدة أنها وعملت على إحالة ملف القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول.