بعد تسلم الأونروا ربع الكتب المدرسية: أبو عاذرة لـ"مراسلنا": اتخذنا إجراءات لحين استلامنا كامل العدد

فلسطين اليوم

أكّد مدير برنامج التربية والتعليم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة فريد أبو عاذرة، اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023، أنّ الكتب المدرسية لم تصلهم بالكامل من وزارة التربية والتعليم، مع دفعهم لاتخاذ إجراءات عدة للتعامل مع النقص العددي، حتى لا يتأثر الطلبة بالمسيرة التعليمية.

وأوضح أبو عاذرة في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنهم حتى اللحظة لم يستلموا سوى ربع كمية الكتب المدرسية الخاصة بمدارس "الأونروا"، مضيفاً: "بدأنا باتخاذ إجراءات عديدة للتعامل مع هذا النقص، إلى حين استلام كمية الكتب المطلوبة ومن ثم العودة إلى الأمور الطبيعية".

وفي تصريح سابق، أكد أبو عاذرة، أن برنامج التربية والتعليم في "الأونروا"، أنهى جميع الاستعدادات والتحضيرات اللازمة لافتتاح العام الدراسي الجديد 2023-2024، واستقبال الطلبة.

وتوجه يوم السبت الماضي 26 أغسطس 2023، عشرات آلاف من الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية في المدارس الحكومية والتابعة لـ "الأونروا" استعداداً للفصل الدراسي الجديد 2023-2024.