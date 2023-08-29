هل تمت صفقة انتقال صلاح إلى اتحاد جدة؟ رئيس النادي يجيب

فلسطين اليوم

منح أنمار الحائلي، رئيس اتحاد جدة، رسالة تفاؤل إلى مشجعي العميد، بشأن التعاقد مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول، هذا الصيف.



وزعمت مجموعة تقارير بأن اتحاد جدة سيقدم عرضًا يبلغ 150 مليون يورو بالمتغيرات، للحصول على خدمات النجم المصري.



وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنمار الحائلي مع مشجعي اتحاد جدة بعد مباراة الوحدة والتي حسمها العميد (3-0).



ووجه أحد مشجعي اتحاد جدة، سؤالاً إلى الحائلي، قائلاً "هل سينضم صلاح؟"، ورد عليه رئيس النادي "إن شاء الله".



وإذا وافق ليفربول على عرض اتحاد جدة، سيجعل محمد صلاح أغلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي.



وكشفت شبكة "cbs sports" أن اتحاد جدة سيمنح صلاح راتبًا مماثلاً لما يحصل عليه الثنائي نيمار مع الهلال، وكريستيانو رونالدو مع النصر.



وذكرت العديد من التقارير، بأن رواتب نيمار ورونالدو تصل إلى 200 مليون يورو سنويا شاملة المكافآت.