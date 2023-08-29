الاحتلال يسلم 17 إخطارا بوقف البناء غرب أريحا

فلسطين اليوم

أخطرت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء29/8/2023م، بوقف العمل والبناء في 17 منزلا غرب مدينة أريحا.

وبحسب مصادر صحفية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت الديوك التحتا، ووزعت إخطارات بوقف العمل والبناء في هذا العدد من المنازل وسط القرية، بعضها مأهول ومشيد منذ سنوات، والبعض الآخر قيد الإنشاء.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت الأسبوع الماضي، أربعة منازل، وأخطرت بهدم 4 أخرى في هذه القرية.

يذكر أن الاحتلال يُخلي سنويا عشرات العائلات الفلسطينية من مساكنها في مدن الضفة الفلسطينية المحتلة تحت ذرائع وحجج واهية وكاذبة، في اطار سياساته العنصرية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.