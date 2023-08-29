خلال وقفة في جنين... عوائل الشهداء يطالبون باسترداد جثامين أبنائهم

فلسطين اليوم

شارك عوائل الشهداء المحتجزة جثامينهم اليوم الثلاثاء في وقفة أمام مقر الصليب الأحمر بمحافظة جنين للمطالبة باسترداد جثامين أبنائهم التي يحتجزها الاحتلال في جريمة بشعة تنتهك القوانين والأعراف الدولية والحقوقية.

ورفعت العائلات المكلومة صور أبنائهم الشهداء المحتجزة جثامينهم مطالبين بضرورة تفعيل قضية حجزهم في مقابر الأرقام، ووقوف الجميع عند مسؤولياته ووضع القضية على سلم الأولويات لدى الجهات الرسمية والشعبية.

يشار إلى سلطات الاحتلال الصهيوني تواصل احتجاز حوالي 400 شهيد وشهيدة منذ بداية الصراع منهم 142 شهيدًا قام باحتجازهم منذ العام 2015م من بينهم 11 شهيدًا من الأسرى و14 شهيدًا من الأطفال و5 شهداء من النساء في دلالة واضحة تعبر عن الإجرام الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني وشهدائه.