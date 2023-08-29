الشاباك" يحذر من أن اكتظاظ السجون يهدد بوقف اعتقال الفلسطينيين

فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" رونان بار، حذر المستوى السياسي لمجلس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع الماضي، من أن أزمة اكتظاظ السجون بالأسرى الفلسطينيين، يضر بنطاق الاعتقالات ويهدد بوقف اعتقالهم.

وقالت صحيفة /يسرائيل هيوم/ العبرية الصادرة اليوم الثلاثاء: إن "مسؤولين كبار في جهاز الأمن، حذروا من أن قانون وزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير الذي ينص على أنه في غضون أيام قليلة، ابتداء من 1 أيلول/سبتمبر، سيتم وقف إطلاق سراح السجناء الأمنيين ذوي المخالفات البسيطة نسبيا والتي تصل من شهر إلى 3 سنوات، والذين يتم إطلاق سراحهم قبل انتهاء مدتهم بفترة قصيرة للتخفيف من حالة الاكتظاظ، معتبرين أن هذا سيصعب من مشكلة…