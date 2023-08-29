نتنياهو يأمُر وزراءه بأخذ موافقة مُسبقة لأي لقاء "سياسي سري"

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء 29-8-2023، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أصدر تعليمات لوزرائه بأخذ موافقة مُسبقة حول أي لقاء "سياسي سري" من قبل مكتبه.

وقالت القناة الـ7 العبرية: "إن هذا القرار جاء بعد الكشف عن لقاء جمع وزير الخارجية "الإسرائيلي" إيلي كوهين مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش في العاصمة الإيطالية روما؛ ما أدى إلى أزمة بينهما".

وأضافت القناة العبرية: "أنه وفقا للمبادئ التوجيهية التي أصدرها نتنياهو، فإن أي نشر لاجتماع سري يتطلب موافقة شخصية منه".

من ناحيتها، نقلت القناة الـ12 العبرية، عن مسؤولين في جهاز "الموساد"، قولهم: "إنّه سيكون من الصعب إصلاح الضرر الناتج عن الكشف عن العلاقات بين إسرائيل وليبيا".

وأضافت القناة العبرية: "إن قادة "الموساد" وجهوا انتقادات لاذعة لسلوك كوهين وتعامله مع القضية".

وقال مسؤولو "الموساد": "إنّ سلوك الوزير تسبب بأضرار جسيمة للعلاقة التي بُنيت بهدوء وحذر في السنوات الأخيرة، لقد أحرق الجسر الذي قامت عليه العلاقات". بحسب زعمهم.

وحذر المسؤولون من أن هذه الواقعة قد تتسبب بأزمة ثقة تجاه "إسرائيل"، ومن شأنها التأثير في جهود التطبيع مع دول أخرى.

ويُشار إلى أنه تم إقالة وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش من منصبها، أمس الاثنين، في أعقاب لقاء عقدته الأسبوع الماضي مع نظيرها "الإسرائيلي" إيلي كوهين، وسط تداعيات سياسية متصاعدة في طرابلس.