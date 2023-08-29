فلسطين اليوم

رابط فحص نتائج التوجيهي الدورة الثانية 2023 في غزة والضفة، بعد صدور نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية زادت عمليات البحث من قبل المتابعين بشكل كبير جداً، فبعض المواطنين يبحثون عن نتائج أقربائهم الذين لم يحالفهم الحظ في الدورة الأولى، وفي ظل تمنيات كبيرة بنجاحهم وتحقيقهم لأمنياتهم.

رابط فحص نتائج التوجيهي الدورة الثانية 2023 في غزة والضفة

رابط فحص نتائج التوجيهي الدورة الثانية 2023 في غزة والضفة، وكان قد أعلن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم في الحكومة الفلسطينية صادق الخضور أن الساعة الثانية عشر من مساء اليوم سيتم الإعلان عن نتائج التوجيهي الثانوية العامة في غزة والضفة الدورة الثانية 2023.

وأوضح الخضور أنه سيتم على أن عقد الدورة الثالثة من امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) ديسمبر من العام الجاري، وفي هذا الإطار نرفق، رابط الفحص كشف نتائج التوجيهي الدورة الثانية 2023 في قطاع غزة والضفة.

رابط فحص نتائج التوجيهي الدورة الثانية 2023

وإليكم رابط الفحص: https://tawjihi.mohe.ps/





رابط فحص نتائج التوجيهي الدورة الثانية 2023 في غزة والضفة

ونحرص دوما في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على متابعة كل ما يخص بنتائج الثانوية العامة التوجيهي 2023، لذا ننشر لكم عبر موقعنا الإلكتروني، رابط فحص نتائج التوجيهي الدورة الثانية 2023 في غزة والضفة، حتى يعرف الطلبة نتائجهم وقت الإعلان عنها من وزارة التربية والتعليم.



