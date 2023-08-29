شرطة الاحتلال تهدم منزلاً في أم الفحم بالداخل المحتل

فلسطين اليوم

هدمت آليات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء 29-8-2023، منزلاً قيد الإنشاء في حي عين إبراهيم في مدينة أم الفحم بالداخل المحتل، بحجة عدم الترخيص.

وذكرت مصادر محلية، أنه اقتحمت آليات الاحتلال حي عين إبراهيم في أم الفحم بالداخل المحتل، وسط حراسة مشددة من "الشرطة" والوحدات الخاصة التابعة لها، وأمّنت عملية الهدم ومنعت الأهالي من الاقتراب من المكان، كما أغلقت الشارع المؤدي إلى المنزل.

وكان قد شهد حي عين إبراهيم، خلال الأشهر الماضية، عمليات هدم مختلفة من الاحتلال لجدران ومنازل قيد الإنشاء، إضافة إلى مزارع وحظائر للمواشي.

جدير ذكره أنه يتبع حي عين إبراهيم لبلدية أم الفحم، ويقع في المنطقة التي تعد ضمن أراضي "الروحة" المهجرة، فيما تشدد سلطات الاحتلال قبضتها على هذه المناطق، لمنع الأهالي من التوسعة بسبب أهمية المكان.