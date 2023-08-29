إصابة 4 مستوطنين قرب بلدة مخماس شمال رام الله

فلسطين اليوم

أُصيب 4 مستوطنين، اليوم الثلاثاء 29-8-2023، بعد تصدي المواطنين لهم في بلدة مخماس شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر عبرية: "تم إصابة 4 مستوطنين بعد مهاجمتهما من شبان فلسطينيين قرب بلدة مخماس شمال رام الله". بحسب زعمها.

ويُشار إلى أن المستوطنين المتطرفين يقومون بشكل دائم بالاعتداء على المواطنين في قرى مدينة رام الله وكافة مدن الضفة، فيما يتصدى لهم الفلسطينيون دفاعاً عن أراضيهم وممتلكاتهم.