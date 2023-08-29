"البرهان" يتوجه إلى مصر اليوم

فلسطين اليوم

توجّه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء 29-8-2023، إلى مصر لإجراء مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن تطورات الأوضاع في السودان والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال مجلس السيادة السوداني، في بيان له: "إن البرهان سيجري خلال الزيارة مباحثات مع السيسي تتناول تطورات الأوضاع في السودان، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز دعمها وتطويرها بما يخدم شعبي البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

وتعد هذه هي أول جولة خارجية للبرهان منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف نيسان/أبريل الماضي.

وكان قد وصل البرهان قبل يومين إلى مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر في شرقي البلاد، استعداداً للقيام بأول جولة خارجية له منذ بداية الحرب في البلاد.