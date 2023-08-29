بالصور مستوطنون يعتدون على رعاة الأغنام في الخان الأحمر شرق القدس

الساعة 11:34 ص|29 أغسطس 2023
مستوطنون يعتدون على رعاة الأغنام في الخان الأحمر شرق القدس
مستوطنون يعتدون على رعاة الأغنام في الخان الأحمر شرق القدس

فلسطين اليوم

اعتدى مستوطنون متطرفون، صباح اليوم الثلاثاء 29-8-2023، على رعاة الأغنام في منطقة الخان الأحمر شرق القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن مستوطنين اعتدوا على رعاة الأغنام في منطقة الخان الأحمر بالضرب، وأجبروهم على إخلاء المنطقة بالقوة تحت حماية قوات الاحتلال.

وقامت قوات الاحتلال باعتقال الشقيقتين إيمان ونسرين عيد جهالين من منطقة الخان الأحمر بالقدس.

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مستوطنون يعتدون على رعاة الاغنام الخان الأحمر