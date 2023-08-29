مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

فلسطين اليوم

اقتحم عشرات من المستوطنين، اليوم الثلاثاء 29-8-2023، المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

يشار إلى أن اقتحامات المسجد الأقصى تجري يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.